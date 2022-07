Poté, co zde vloni Václav "Pinďa" Nedvěd předvedl neskutečný výkon se zlomeným nártem hned při prologu, doufal, že v letošním roce se mu zdravotní peripetie vyhnou. O to více ho zaskočil proud krve z nosu kapající na kameny při tréninku v pátek. "Trochu mne to vylekalo, to přiznávám, nevím proč se spustila červená, možná tomu pomohla i nadmořská výška, hlavně, že se to nerozjelo při hlavním závodě," líčí drobné nepříjemné překvapení Pinďa.

Pohodově se necítil ani "Bio" Jiří Koukolík: "Celou dobu mě bolel zub, před odjezdem jsem musel na zákrok k zubaři, takže jsem se nemohl úplně koncentrovat, protože zub mi prostě nedal pokoj."

Závod světového šampionátu FIM HARD ENDURO v rakouském Erzbergu.Zdroj: Michaela Brzobohatá, Pavlína Jansová

Nicméně oba jezdci nastoupili do sobotních kvalifikací, kdy se dvě hodinové horské smyčky jely dopoledne a dvě odpoledne, navíc byl u každého kola přidán extrémní test, a vyjeli si vynikající startovní pozice do nedělního hlavního závodu.

Oproti Erzbergu v Abestone jdou do finále všichni jezdci, záleží jen na tom, z jaké pozice. Finále bylo rozděleno do třídy A - TOP čítající 30 nejlepších jezdců z kvalifikace a pro ty byla připravena podstatně těžší trať než pro zbývající jezdce rozdělené ve finále B do tříd GOLD, SILVER, BRONZ (vždy po pětadvaceti jezdcích) a IRON (zbylí jezdci).

S příchodem nedělního rána tak Bio nastoupil v třídě SILVER z 20. pozice (celkové 75. pozice) a s tratí se slušně popral. "Vzhledem k tomu, že jsem tady byl oproti Davidovi a Pinďovi poprvé, byl jsem ze všeho trošku vykulený a pořád jsem se bál, co přijde, co bude. Je to krásná trať na pohled, sjezdovky, lesy, močály, ale taky pořádně náročná, takže se snažil v kvalifikaci trochu šetřit, abych měl sílu na případnou finálovku," líčí pocity Koukolík.

Šetření se vyplatilo. Na nástěnku úspěchů tak může přidat 18. místo ze Silver kategorie, což je 73. celková pozice z celého startovního pole.

O svých kvalitách v kvalifikaci přesvědčil soupeře opět vlasatý divoch Váša, kdy se probojoval do třídy A a startoval z 22. pozice. Ten už si trať tolik nepochvaloval jako jeho "biokamarád." "Trasa finále A byla podle očekávání po zkušenostech z předešlých závodů opět absolutní nesmysl. Od třetího checkpointu mě navíc začala zlobit spojka a všechno se sypalo. O to více mě nakonec dvacáté místo v nabité konkurenci těší," zhodnotil dvoudenní závod Nedvěd.

Jezdci z Tachovska tak společně s hardendurovou hvězdou Davidem Cypriánem a jeho skvělým 11. místem ve třídě A rozhodně ostudu v Abestone neudělali, skvěle reprezentovali a oba dosáhli ve výsledcích svého dosavadního výsledkového maxima.

