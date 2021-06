Třináctiletý nevidomý plavec David Kratochvíl z Tachovska má za sebou nejúspěšnější závody kariéry.

Plavec David Kratochvíl (vlevo) s Arnoštem Petráčkem. | Foto: archiv AIS

David Kratochvíl na závodech IDM Berlín (mistrovství Německa s pozváním světa) za účasti padesáti zemí získal patnáct medailí (sedm zlatých, čtyři stříbrné a čtyři bronzové) ve své kategorii do 15 let a čtyři medaile (bronz a tři stříbrné) z finále juniorů. To vše z dvaceti startů.