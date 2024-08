Ve středu si užil slavnostní zahájení, ale dnes už jde do boje. Jednou z českých medailových nadějí na paralympiádě v Paříži je David Kratochvíl, 16letý plavec z Tachovska. A na nohou je celý region, očekávání jsou velká.

„Jsme neuvěřitelně hrdí na to, že můžeme vidět kluka z tachovského gymnázia trénujícího v našem bazénu závodit pod pěti kruhy,“ uvedlo na facebookovém profilu město Tachov s přesným rozpisem závodů Davida Kratochvíla s dovětkem: „Fanděme, držme palce, mysleme na Davida, ať to cinkne!“

První závod čeká Kratochvíla už dnes vpovečer, od 18:33 hodin nastoupí do finále na 400 metrů volný způsob, kde se tedy hned budou rozdělovat medaile.

„Mám radši tyhle dálky, takže to je asi moje hlavní trať. A ještě stovka znak, to jsou moje nejsilnější disciplíny. Ale na paralympiádě půjde naplno do všech závodů,“ prohlásil před časem v obsáhlém rozhovoru pro Deník, který kariéru úspěšného paralympijského sportovce sleduje od jejích začátků.

Na paralympiádě v Paříži se představí 32 českých sportovců, z regionu je v nominaci ještě Petr Svatoš, stolní tenista hájící barvy Sokola Lhůta.

Kratochvíl se na paralympiádě v Paříži představí ještě na 50 m volný způsob, 100 m znak, prsa i motýlek a na 200 m polohový závod.

Medailí z mistrovství Evropy i světových šampionátů má nespočet, přiveze i nějakou tu olympijskou?