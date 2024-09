On se s tím ale pere svém. Protože už předtím sportoval, rozhodl se pro plavání. A že to byla dobrá dokazuje teď na paralympiádě v Paříži. Doslova si plní dětský sen.

„Už v devíti letech jsem do tachovské televize říkal, že bych jednou chtěl na paralympiádu,“ připomněl David Kratochvíl epizodu, která letos dostala reálné obrysy. Svými výkony v Paříži navíc pobláznil celé Tachovsku, úterní finále v polohovém závodě sledovala v rodné Halži stovka sousedů a příbuzných v Kulturním domě. Při pátečním závodě na 100 metrů motýlek se mu bude společně fandit dokonce v sále tachovského kina Mže. Už ve čtvrtek plave v Paříži 100 m prsa.

Kratochvíl mohl být už na paralympiádě před třemi lety v Tokiu, ale tehdy přepustil místo v české výpravě 58letému parťákovi Miroslavu Smrčkovi. „Pro něho to byla poslední možnost paralympiády se zúčastnit. „Nebylo o čem přemýšlet,“ vyprávěl 16letý mladík jako by nešlo o nic neobvyklého v rozhovoru pro Deník poté, co na jaře ovládl anketu o nejlepšího sportovce Plzeňského kraje za roku 2023.

V sále Měšťanské besedy v Plzni sklidil ohromný aplaus, lidi vstávali a nadšeně tleskali. Ovace sklízí i teď za svoje výkony na paralympiádě, kde v úterý večer zkompletoval svoji sbírku medailí.

David Kratochvíl nemá talent jen na sport, kromě plavání hraje výborně také šachy, ale je také hudebně nadaný. „Když mám plavání plné zuby, zahraju si na klavír. Je to takový můj relax,“ vyznal se nevidomý plavec, který má i významnou podporu rodiny.

Tapéry mu dělají maminka Stanislava a otec Jiří. „Bez zraku si neohlídám konec bazénu. Proto mě bouchají do hlavy, abych věděl, kdy udělat obrátku a odrazit se nebo máchnout do cíle,“ vysvětloval David Kratochvíl jejich roli. V Paříži samozřejmě nechybí a užívají si úspěchy svého synka, který by jednou mohl být psychologem, protože i škola mu jde náramně. Zatím studuje na tachovském gymnáziu.

„Škola má přednost. Samozřejmě bych se chtěl věnovat plavání, protože v něm už mám svou úroveň, ale kdyby se něco pokazilo, přišlo třeba zranění, tak mi něco do života zůstane,“ vyprávěl Deníku před časem.

Jen tomu srovnání s Michaelem Phelpsem se brání, fenomenální americký plavec získal 28 olympijských medailí, z toho 23 zlatých. Kratochvíl má v 16 letech zatím tři a je na začátku kariéry…

V jednom už však Phelpse překonal, on získal první zlato až v Aténách 2004, kdy mu bylo 19 let. Kratochvíl je o tři roky mladší.