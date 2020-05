A skutečně, pokud se nestane nic neočekávaného, tak týmová soutěž zahájí svůj aktuální ročník už v příštím týdnu, konkrétně v pátek 22. května.

„Účast do stovky lidí s velkou rezervou splňují všechny naše nohejbalové akce,“ je si jistý jeden z hlavních organizátorů nohejbalové týmové soutěže a zároveň hráč a předseda TJ Baník Stříbro Miroslav Klauber. V minulém týdnu obeslal všechny loňské účastníky osmičlenné soutěže, aby se jejich zástupci vyjádřili k několika variantám startu a průběhu. Jednohlasná shoda panovala s termínem zahájení 22. května.

„Planá se určitě do soutěže přihlásí. Já budu zřejmě opět hrát za Chodovou Planou, ale jako vedoucí oddílu nohejbalu v Plané jsem pro loňský model. To znamená jednokolově základní část, potom dvě semifinále a ideálně i finálový den. Rozhodně nechceme soutěž bez play-off, to by byla nuda. A začátek ať je co nejdříve, kdyby pak třeba nepřálo počasí anebo přišla druhá krizová vlna koronaviru,“ uvádí k tomu například šéf klubu SKP Planá a zároveň hráč Slavoje Chodová Planá v jedné osobě Marek Rožnaj.

Výše zmíněné datum pro první kolo si přejí i všechny další kluby. Tedy Baník Stříbro, který zastupovaly v loňském roce muži i junioři, dále SKP Tachov, stříbrská Pískovna 1977, loňský vítěz Slavoj Chodová Planá, jenž měl v soutěži áčko i béčko, a také jediný ´přesokresní´ účastník z nedalekých Mariánských Lázní. „Návrh za nás je také hrát od 22. května. Snad to klapne, už se těšíme,“ říká organizační zástupce mariánskolázeňské Lokomotivy Bohuslav Kalina.

Přesné schéma soutěže a její podrobná termínová listina by měly být oficiálně dopracovány a zveřejněny v průběhu několika nejbližších dnů. „Záleží to na počtu zúčastněných týmů. Šest jich je jistých, jen se ještě čeká, zda my a Chodová Planá postavíme k áčkům i béčko. Podle toho zvolíme formát, ale určitě zachováme i nadstavbové play-off. V něm utkání dostávají ještě větší náboj,“ dobře ví Miroslav Klauber.