Letos se kvůli pandemii koronaviru rozbíhá později a stále s určitými omezeními. Dvojice lukostřeleckých závodů na přelomu května a června pod názvem Stříbrská terčová 2020 však přesto přinesla spoustu kvalitních výkonů v čele s novým republikovým rekordem mladší žákyně LK Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd Anežky Šimkové.

Kvůli nařízení Českého lukostřeleckého svazu (ČLS) na základě protikoronavirových opatření se zatím nemohly konat jiné než klubové závody. „Jednalo se proto o oficiální lukostřelecké závody určené jen pro mládež z LK Lukostřelci Českého lesa, kteří se v průběhu roku připravují v zájmových útvarech DDM Stříbro a DDM Tachov. Soutěžilo se v sedmi kategoriích,“ upřesňuje jeden z hlavních organizátorů Roman Mužík.

Nejúspěšnější účastnicí byla v kategorii mladších žákyň při střelbě na vzdálenost 20 metrů na terč o velikosti 80 cm Anežka Šimková, která nástřelem 578 bodů vytvořila nový český rekord.

„Tyto závody jsme kvůli covidu museli ještě pořádat pouze v rámci klubu, ale jsou započítány do žebříčku ČLS. Takto totiž vydalo ČLS pokyny ještě dříve, než došlo k aktuálnímu rozvolnění přijatých opatření vládou. Nyní už se konečně může na závody i do jiných klubů, takže naše děti pojedou už 20. června do Plzně na Plzeňský pohár v terčové lukostřelbě a o den později se také v Plzni zúčastní terénní lukostřelby, aby se v září mohli zúčastnit Mistrovství České republiky v této disciplíně. Terénních lukostřeleb v naší blízkosti není mnoho. Český šampionát v ní bude pro žactvo v Plzni a pro dorost a dospělé na zámku Kozel, což je velmi zajímavá lokalita.,“ doplňuje další informace trenérka a předsedkyně klubu LK Lukostřelci Českého lesa Jana Kolihová.