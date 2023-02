„Byl to zápas, jaký jsme přesně očekávali. Helas dobře bránil a držel je výborný brankář. I tak jsme ale měli šance v prvním poločase, které jsme mohli proměnit. Zůstali jsme trpěliví a nakonec nám pomohly obě posily, které to vzaly na sebe. Jsou to pro nás důležité tři body,“ řekl svazovému webu futsalista Interobalu Plzeň Gabriel Rick, který asistoval na první branku.