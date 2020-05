Situace se výrazně dotkla také populární soutěže amatérských tenisových družstev Davis Cup na našem okrese, která pro letošní zkrácenou sezonu zřejmě pozmění svůj hrací model.

Organizátorskými dušemi jsou předseda okresního tenisového svazu Vojtěch Mareš a Michal Samec z Baníku Stříbro.

„Uvažuje se o změně, o jakémsi zatraktivnění a zmodernizování hracího systému. V některých kategoriích tenisových soutěží se totiž začalo hrát bez výhod a set se hraje jen do čtyř vítězných gamů. A přenesli bychom do naší soutěže i posloupnost jednotlivých zápasů v utkáních nižších úrovní ´originálního´ Davis Cupu, to znamená odehrát dva singly, po nich debl a znovu dva singly,“ prozrazuje, kterým směrem se nesou úvahy pořadatelů, Michal Samec. Doladit se ještě musí i to, zda hrát zápasy na tři nebo na dva vítězné sety.

Tyto změny by tedy měly kopírovat jakousi herní revoluci, vzešlou před několika lety z iniciativy australského tenisového svazu a známou pod označením Fast4 tenis. Je charakterizována čtyřmi základními novinkami - sety se hrají jen do čtyř gamů místo dosavadních šesti, za stavu 3:3 přichází na řadu tie-break, při shodě se hraje rovnou o rozhodující bod a odpadají výhody, při škrtnutí míčku z podání o pásku se výměna normálně dohrává.

„Aktuálně jsou s návrhy hracího modelu obeslány všechny týmy, které se zúčastnily loňského ročníku. Podle mne může být maximálně otázkou týdne, aby se vše doladilo včetně přihlášek do soutěže a do dvou týdnů by se mělo začít hrát. Sezona je zkrácena, tak chceme všechno rozumně stihnout,“ dodává Samec.

Dlouho nebylo kvůli nařízením vlády zřejmé, jak a zda vůbec okresní tenisový Davis cup 2020 proběhne. Nyní je již jasné, že nejčernější varianta letošního roku bez této populární soutěže už nenastane a naopak, tato sezona se může stát jednou z nejpřelomovějších v otázce zvýšení atraktivity zápasů.