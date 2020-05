Akce se ale oproti původně plánovanému termínu 17. června uskuteční o tři měsíce později ve středu 16. září 2020. Přesně v jeden okamžik vyběhnou společně desítky tisíc běžců na 90 místech po celé České republice, i když to už nebude v době červnových oslav mezinárodního Olympijského dne.

Celosvětová pandemie koronaviru zhatila uspořádání letošních olympijských her v japonském Tokiu, které byly přeloženy na stejný termín v příštím roce, ale postupně se uvolňující opatření v České republice by měly konání zářijových Olympijských běhů umožnit snad už v plném rozsahu. Případné drobné korekce budou zřejmé až v aktuální době těsně před jejich startem.

„Původním záměrem bylo opět se zapojit do oslav Olympijského dne, který je vyhlášen na 23. června. Navnadit se na atmosféru letní olympiády v Tokiu už o měsíc dříve, a to rovnou pohybem. Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá již přes třicet let a může u toho být každý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připravené trasy. Letos ale ze známých důvodů olympiáda nakonec nebude a náš Olympijský běh musel být přeložen z června až na září,“ smířeně konstatuje hlavní lokální organizátor akce ve Stříbře Jaroslav Kotek z místního atletického klubu TJ Baník.

V polovině září se tedy po celé zemi uskuteční více než devadesát Olympijských běhů a mezi nimi nebude chybět ani závod ve Stříbře, který nabídne trasu na 5,5 kilometru. Připraven bude i závod pro děti do 15 let o délce 600 a 1000 metrů.

„Všechny Olympijské běhy po celém Česku budou mít jeden společný cíl – jako jeden tým vyběhnout najednou v 18 hodin. Odstartováno to bude z éteru Českého rozhlasu Radiožurnálu. Do Česka přinesl myšlenku Olympijských běhů už před 33 lety legendární běžec Emil Zátopek,“ uvádí dále stříbrský koordinátor.

V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci přes 384 tisíc Kč.

Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou už nyní přihlásit na www.olympijskybeh.cz. Registrace do všech závodů probíhají online, startovné začíná na zvýhodněných 150 Kč při přihlášení do 31. května, poté se zvedne na 250 Kč a možnost zaregistrovat se bude ukončena při platbě převodem 31. srpna či při platbě kartou 6. září. Děti do 15 let poběží v rámci dětských závodů zdarma.

Aktuálně je v celé republice přihlášeno 3786 zájemců a očekává se celková účast okolo osmdesáti tisíc běžců. Na stříbrský závod evidují pořadatelé zatím přihlášku tří dospělých a tří dětí, ale to je vzhledem k dosavadní nejistotě okolo sportovních podniků celkem pochopitelné. Určitě se v nejbližších dnech projeví raketový nárůst zájemců.

A jak vlastně bude ve Stříbře letos Olympijský běh probíhat?

Zázemí akce a prezentace startujících bude tradičně na stadionu Baníku. Vypsáno je pro hlavní závod pět kategorií dospělých - ženy I (1981-2003), ženy II (1980 a starší), muži (1981 - 2003), veteráni I (1971 - 1980) a veteráni II (1970 a starší). Stejný počet kategorií bude v předprogramu hlavního běhu připravených pro děti, a kdo si bude chtít zaběhat jen pro radost bez soutěžního zápolení na kratší dvoukilometrové trase, bude moci vyrazit o deset minut dříve před rádiovým startem. V tomto případě nebude věk účastníků nijak omezen.

„Trasa hlavního závodu pro dospělé je určena pro běžce a běžkyně starší patnácti let. Umožníme však na ní v případě zájmu start i mladším závodníkům. Všichni závodníci mladší osmnácti let ale na ´dospělé´ trase budou moci startovat pouze s písemným souhlasem rodičů. Ten bude nutné odevzdat na místě při vyzvednutí startovního balíčku,“ doplňuje další organizační záležitosti Jaroslav Kotek.

Program Olympijského běhu ve Stříbře 16.9.2020:

15:30 Výdej startovních balíčků pro děti i dospělé

16:45 Oficiální začátek akce

16:45 Start žactva (2008 a mladší) na 600 m

17:00 Start mladší žáci (2006 – 2007) na 600 m

17:10 Start mladší žákyně (2006 – 2007) na 600 m

17:30 Start starší žáci (2004 – 2005) na 1000 m