T-Mobile Olympijský běh se ve středu večer konal na mnoha místech České republiky a výjimkou nebylo ani Stříbro, kde 5,5 km dlouhou trať odstartovali stejně jako všude jinde úderem 18. hodiny.

Desítky běžců zvládly pět kol z části stříbrským městským parkem a částečně běželi i přes stadion TJ Baník.

Mezi nejstaršími účastníky běhu byl Václav Šůcha, kterému je 74 let. „Letos je to můj osmý závod, trať znám protože jsem domácí a byla dobrá. Jsem spokojen,“ řekl veteránský běžec Šůcha.

Za ženy v kategorii do 40 let běžela Michaela Valentová. „Za mě perfektní trať, ovšem počasí ještě večer pekelné, skoro třicet stupňů. Běžet v takovém vedru bylo náročné. Ale zase na druhou stranu si vážím toho, že jsem mohla běžet jeden závod s takovými profesionály, kteří mají úžasné rekordy. Já to beru tak, že jsi jdu zaběhat a mým cílem je přežít,“ smála se Valentová, která začala rekreačně běhat teprve před necelým rokem. Hlavní závod dokončilo 17 běžců.

Celkové pořadí hlavního závodu:

1. V. Mojžíš 23:42

2. M. Vrška 25:39

3. T. Poláček 26:40

4. Š. Kučík 27:10

5. J. Novotný 27:32

6. Š. Bláhová 28:29

7. D. Šleis 28:59

8. M. Krejčí 29:36

9. P. Praizler 29:48

10. R. Volena 30:05

11. R. Petrovičová 30:27

12. Š. Labanc 30:48

13. L. Mužíková 33:20

14. J. Nedvědová 34:07

15. J. Berka 34:07

16. P. Nováková 35:43

17. M. Sihelská 37:35

Autor: Martina Sihelská a Robert Babor