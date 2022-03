Oslava olympijských myšlenek během je akce pro širokou veřejnost, která se chce hýbat a společně podpořit hodnoty olympismu. Letošní téma “výjimečnost“ je silným cílem pro každého, který nesportuje pro medaile, ale pro svůj vlastní dobrý pocit dělá každý den to nejlepší, co může. Po celé zemi se uskuteční desítky olympijských běhů se společným startem v 18 hodin. Mezi nimi nebude chybět ani závod ve Stříbře, který nabídne trasu 5,5 km. Připraven bude i závod pro děti do 15 let o délce 600 metrů.

V rámci účasti na T-Mobile Olympijského běhu podporují běžci také Českou olympijskou nadaci, která umožňuje sportovat dětem, jež si sportování nemohou dovolit. Na podporu nadace jde část z každého startovného. V roce 2021 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci téměř 530 tisíc Kč.

Registrace do všech závodů probíhají pouze online na www.olympijskybeh.cz až do 12. června. Do konce března je startovné pro dospělé za zvýhodněnou cenu 150 korun.

FOTO: Olympijský běh Stříbrem

Autor: Redakce