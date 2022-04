Nevšedních zážitků si užilo a později večer do spacáků na balkon tělocvičny, kde si samy vytvořily zázemí, zalehlo 12 dětí.

Dobrodružství začalo pro malé sportovce již v pátek odpoledne, kdy se po tábornickém ubytování vrhly do nejrůznějších her. Dle připraveného plánu střídaly hry míčové se společenskými a o zábavu opravdu nebyla nouze.

I přes aprílové počasí dojel jezdec endura Nedvěd druhý

Po večeři, kterou byla všemi oblíbená pizza a kebab, se děti rozdělily do skupinek a pustily se do malování příběhů na velké čtvrtky, aby následně vzájemně hádaly, co která skupina chtěla namalovaným obrázkem říct. Další zajímavostí byla překážková dráha, kterou děti absolvovaly nejdříve za světla a potom za úplné tmy pouze se svítilnami. Pro některé to byl přímo "Bobřík odvahy". Po večerní hygieně, do níž se malým rošťákům příliš nechtělo, následovalo čtení knížek a vyprávění příběhů. Usínání v neznámém prostředí nebylo překvapivě oproti rannímu vstávání velkým problémem.

Společná snídaně plná smíchu a švitoření byla pro trenérku znamením, že se akce líbila. A protože to byla noc volejbalistů, sobotní dopoledne patřilo malému volejbalovému tréninku s následným zápasem.

"Opravdu už musíme balit? Nemůžeme tu zůstat do zítra?" ptali se malí sportovci na závěr. "Dle spokojených a usměvavých tváří a zdlouhavého loučení si troufnu říct, že se nám vše povedlo jak mělo," shrnula závěrem akci trenérka.

Stříbrný medailista střílí i doma v kuchyni