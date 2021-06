Výkonem 60,25 metru vyhrála dvojnásobná olympijská vítězka středeční atletický mítink v Plzni na Skvrňanech Atleti spolu!, jehož byla patronkou. Šestou sérii Špotáková vynechala.

„Výkon přes šedesát metrů nevypadá špatně. Mrzí mě, že jsem neodhadla první hod, o němž jsem myslela, že je horší než těch naměřených 59 metrů, a proto jsem záměrně přešlápla,“ vysvětlila Barbora Špotáková s tím, že po dalších pokusech také schválně přešlápla, protože byly nepovedené.

V oštěpařském sektoru na sebe upozornila plzeňská talentovaná juniorka Petra Sičaková, která si výkonem 54,61 metru vytvořila osobní rekord.

Nové maximum se povedlo i domácí tyčkařce Tereze Schejbalové 418 centimetrů. Tyčku podle očekávání vyhrála favoritka Amálie Švábíková (443 cm) a mezi muži Jan Kudlička (550 cm).

Hvězdný sprinter a druhý patron projektu Atleti spolu! Pavel Maslák doběhl na trati 200 metrů až třetí (21,24 s), zvítězil Jan Jirka (20,77 s). „Mám smíšené pocity. Čas nebyl až tolik špatný, i když foukal protivítr, ale cílil jsem na o něco lepší výkon. Forma ještě není, ale doufám, že se ještě dostaví. Nebyl jsem překvapený, že mě Honza Jirka předběhl. Neběžel jsem čtyřstovku, protože momentálně se mi do tréninkového plánu lépe hodí dvoustovka,“ řekl Pavel Maslák.

Stoupající formu naznačil dálkařský český rekordman Radek Juška, který skokem 795 cm splnil olympijský limit stanovený Českým atletickým svazem, ale do ostrého limitu, který je 822 centimetrů, má ještě daleko. „Docházela mi energie, protože nás bylo pouze osm. Takže mě dostalo to tempo, což bylo znát na posledním pokusu,“ řekl Radek Juška.

Ve čtvrtce žen triumfovala Tereza Petržilková z AK Škoda Plzeň (54,36 s). „Z tohoto času nejsem úplně nadšená, ale beru to tak, že to byla první čtvrtka a že se potřebuji trochu rozzávodit. Doufala jsem, že sezonu začnu na 53, 70 vteřinách, ale tato hodnota není daleko. Chce to jen více závodů,“ tvrdila Tereza Petržilková.

V závodě na 400 metrů mužů si nejlépe vedl Patrik Šorm. Člen české stříbrné štafety z halového mistrovství Evropy v Toruni proběhl jeden okruh za 46,62 s.

Dva vrhačské primáty si připsala domácí Lenka Valešová, když nenašla přemožitelku v kladivu (64,67 m) ani kouli (15,06 m). Mezi diskaři zvítězil plzeňský Jakub Forejt (54,81 m) před svým bratrem Michalem (54,70 m). Oštěp mužů ovládl Kryštof Kozač z AK Škoda Plzeň.

Výsledky:

Kladivo, ženy: 1. Valešová 64,67 m, muži: 1. Ott (oba AK Škoda Plzeň) 60,39 m. Tyč, ženy: 1. Švábíková (USK Praha) 4,43 m, 2. Schejbalová (AK Škoda Plzeň) 4,18 m, muži: 1. Kudlička (Dukla Praha) 5,50 m.

Koule, ženy: 1. Valešová (AK Škoda Plzeň) 15,06 m, muži: 1. Tupý (Tepo Kladno) 17,62 m. Trojskok, ženy: 1. Maštalířová (Dukla Praha) 13,24 m, muži: 1. Vodák (VSK Univerzita Brno). 3000 m, ženy: 1. Hluší (AK Olymp Brno) 10:09,16 min., muži: 1. Šinágl (PSK Olymp Praha) 8:03,19 min. Disk, ženy: 1. Staňková (Tepo Kladno) 55,62 m, muži: 1. J. Forejt 54,81 m, 2. M. Forejt 54,70 m (oba AK Škoda Plzeň). 110 m př. 1. Sýkora (PSK Olymp Praha) 14,51 s. Výška, ženy: 1. Pešová (USK Praha) 1,80 m, muži: 1. Bahník (Hr. Králové) 2,17 m, 2. Adámek (AK Škoda Plzeň) 2,10 m. Dálka, ženy: 1. Záhorová (Tábor) 6,26 m, muži: 1. Juška (PSK Olymp Praha) 7,95 m. Oštěp, ženy: 1. Špotáková (Dukla Praha) 60,25 m, muži: 1. Kozač (AK Škoda Plzeň) 69,56 m. 400 m př., ženy: 1. Jíchová (Dukla Praha) 57,73 m, muži: 1. Mach (ASK Slavia Praha) 51,88 m. 100 m, ženy: B. Dvořáková (USK Praha) 11,74 s, muži: 1. Hampl (PSK Olymp Praha) 10,42 s. 400 m, ženy: 1. Petržilková (AK Škoda Plzeň) 54,36 s, muži: 1. Šorm (Dukla Praha) 46,62 m. 1500 m, ženy: 1. Žáková (Beroun) 4:33,00 min., muži: 1. Vích (Dukla Praha) 3:44,99 min. 200 m, ženy: 1. Kolingerová (USK Praha) 24,19 s, muži: 1. Jirka (PSK Olymp Praha) 20,77 s. 3000m př., ženy: 1. Málková (USK Praha) 10:57,80 min., muži: 1. Gaisl (AC Turnov) 9:41,34 min.