Zápasník Filip Burda z Palestry JK Stříbro vyhrál mistrovství České republiky kadetů (do 17 let) ve volném stylu, které se konalo v ostravských Vítkovicích.

Filip Burda (uprostřed). | Foto: Palestra JK Stříbro

"Takového úspěchu si ceníme o to víc, že Filip se zachoval jako opravdový zápasník. Dlouhodobě se potýkal se zdravotními problémy, které ho na čas vyřadily z tréninku i soutěží. Jeho vůle a touha zápasit ho na žíněnku ale vrátily a on předvedl svůj perfektní výkon a to hned na prvním turnaji," potěšilo trenéra Palestry JK Stříbro Jiřího Kožíška.

Burda jako žák startoval v kategorii kadetů, takže na turnaj neodjel s ambicemi zvítězit, ale vyzkoušet své možnosti a hranice. "Filip ale od prvních okamžiků předvedl bojovné srdce i víru sama v sebe, která mu pomohla posouvat se během turnaje stále dál. Finále pak po vyrovnaném boji s ostravským závodníkem vyhrál 2:1 na body a titul mistra republiky byl právem jeho. Filipovi patří velký respekt za jeho nasazení a víru ve vítězství. Upřímně gratulujeme k významnému úspěchu," řekl Kožíšek.

