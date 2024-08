„Je to úžasný pocit, protože jsem to fakt nečekal. Šel jsem do závodu s druhým časem, takže bylo jasné, že medaile na dosah. Já jsem si však říkal, že by bylo skvělé být do pátého místa. Přece jen je to moje paralympiáda, první start, byl jsem nervózní. ale přetavil jsem to ve výzvu a povedlo se,“ přiznal talentovaný plavec David Kratochvíl v rozhovoru pro Českou televizi.

Časem 4:26,34 minuty navíc vylepšil evropský rekord. „Je to masakr. Zlepšil jsem se o sedm vteřin, to fakt není na téhle úrovni lehké. Jsem strašně spokojený. Atmosféra byla skvělá. Přál bych to každému zažít,“ okomentoval plavec z Tachovska rekordní čas.

V cíli dohmátl s pětisekundovým náskokem před druhým v pořadí Nizozemcem Rogierem Dorsmanem, kterému tak díky drtivému finiši oplatil porážku z letošního mistrovství Evropy v portugalském Funchalu. Třetí byl Uču Tomita z Japonska, dlouho vedl Číňan Hua, ale tomu došly síly.

Přitom ještě na předposlední obrátce byl Kratochvíl o dvě desetiny druhý, ale pak se poprvé v závodě ujal vedení a závěrečný bazén zvládl o více než tři sekundy rychleji než nizozemský soupeř. „Já si myslel, že mi to nejede. A pak mně taťka v cíli oznámil, že jsem vítěz, je to super pocit,“ popisoval David Kratochvíl.

Plavec z Tachovska, který v šesti letech přišel kvůli nemoci oční sítnice o zrak, má před sebou na paralympiádě ještě pět startů. Hned ten první v Paříži přetavil ve zlato, v 16 letech získal svoji první olympijskou medaili a hned tu nejcennější. Teď se představí ještě na 50 m volný způsob, hned v sobotu je rozplavba i případné finále, 100 m znak, prsa i motýlek a na 200 m polohový závod.

„Už takhle jsem si splnil životní sen. Ale na vavřínech neusnu, půjdu do toho dál a uvidíme, třeba to ještě cinkne,“ dodal David Kratochvíl.