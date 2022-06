Byla to zase nesmírně vyrovnaná bitva, až do poslední rychlostní zkoušky živila posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel s vozem Ford Focus WRC naději na obhajobu loňského vítězství na Agrotec Petronas Rallye Hustopeče. Tu ale nakonec vyhrál po osmé v kariéře Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 Evo) a po třetím vítězství v sezoně, předtím ovládl i soutěže na Šumavě a v Českém Krumlově, si upevnil vedení v průběžném pořadí mistrovství ČR.

Pětačtyřicetiletý Pech, vítěz úvodního podniku sezony ve Valašském Meziříčí, zaostal na tratích mezi vinicemi o 6,3 sekundy. O dalších 5,2 vteřiny byl pomalejší třetí Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2).

„Hrozně mě mrzí, že o všem rozhodla jedna zkouška, kterou jsme nemohli nijak ovlivnit. Svezení to jinak bylo fantastické a byl to super souboj. Teď ale malinko převládá hořkost, že o výsledku rozhodla ředitelka u zeleného stolu,“ poukazoval Václav Pech pro autosport.cz na páteční závěrečnou erzetu, kdy zaostal za Kopeckým o šest sekund i kvůli prachu na trati, protože se jelo jen s minutovými rozestupy.

„Závodit v tom prachu je naprostá idiocie. Diváky zaháníme od trati, ale my jedeme v takové mlze, že pokud by někdo na trati havaroval, tak se navzájem pozabíjíme. Ale to je asi v pořádku,“ volil poněkud ostřejší tón polský pilot Grzegorz Grzyb, celkově pátý v pořadí.

V sobotním cíli už mluvil Pech přece jen smířlivěji. „Dnes jsme se snažili a jeli naplno, co umíme. Byl to fantastický sport, přetahovaná a mohli jsme to rozhodnout ještě na poslední vložce,“ pokračoval plzeňský jezdec s tím, že u něj přece jen převládá nadšení z velké bitvy o první místo.

„Šest vteřin na takovéto soutěži, v prachu, na šotolinách a neudělat žádnou jezdeckou chybu, to je neuvěřitelný souboj,“ dodal Pech, který až do páté rychlostní zkoušky vedl.

„Bylo to tu jako každoročně náročné. Po první sekci to vypadalo, že Venca půjde před nás, drobně jsme změnili nastavení auta a pomohlo to,“ okomentoval svoje vítězství Jan Kopecký.

Dalším závodem MČR bude 9. a 10. července Bohemia rallye Mladá Boleslav.

Výsledky

Rallye Hustopeče - 4. závod mistrovství ČR: 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 1:18:12,4, 2. PECH, UHEL (Ford Focus WRC) -6,3, 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -11,5, 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -2:05,5, 5. Grzyb, Borko (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) -2:27,4, 6. J. Melichárek, E. Melichárek (SR/Ford Fiesta RS WRC) -3:40,0.

Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký 231, 2. Mareš 192, 3. Stříteský 126.