Za pár dní to budou už dva měsíce, kdy sport dostal stejně jako ostatní volnočasové aktivity ve společnosti zásadní koronavirovou ránu v podobě uzavření sportovišť a omezení vzájemného kontaktu osob.

Tachovský skatepark ještě před dobou ´koronavirovou´. Využívat ho je však možné i nyní. | Foto: Sportoviště Tachov

Aktuálně už sice lze provozovat některé individuální sporty jako atletiku, cyklistiku, tenis či nohejbal a v početně omezených skupinkách i tréninky kolektivních sportů, ale do standardní formy to má pořád velmi daleko. Od následujícího pondělí 11. května však vláda povolila otevření dalších sportovišť a konání aktivit a akcí do počtu 100 osob.