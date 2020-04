Právě v našem regionu vzniká při AK Škoda Plzeň pilotní projekt Českého atletického svazu ve spolupráci s Plzeňským krajem a městem – atletická akademie, kde se budou soustřeďovat nadějní závodníci.

JAKUB DAVIDÍK při únorovém halovém šampionátu v Ostravě. | Foto: TJ Baník Stříbro

A to je šance i pro talentované stříbrské atlety. Nejen pro juniorského mistra ČR na 3000 metrů Jakuba Davidíka, ale třeba i pro Adama Matulku a další šikovné borce, kteří by jednou mohli reprezentovat Českou republiku na vrcholných akcích..„Cílem akademie je zajistit komplexní pojetí výchovy atletů od 5 do 26 let. Základním motivem akademie je nabídnout vybraným atletům možnost kvalitního tréninku ve spojení se studiem,“ uvedl Český atletický svaz na svém webu u příležitosti založení plzeňské akademie.