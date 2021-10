V Hluboké nad Vltavou se konalo mistrovství České Republiky v canicrossu. Svého zástupce tam mělo i město Planá, kterou reprezentoval pětatřicetiletý Jan Danko se svým psem Kimíkem (sibiřský husky) v kategorii čistokrevní psi.

Běžec Jan Danko se svým psem Kimíkem byl druhý na mistrovství ČR v canicrossu. | Foto: archiv Jana Danka

Závod byl rozdělen do dvou dnů, tedy soboty a neděle, přičemž se časy za oba dny sčítaly. Po prvním dnu Jan Danko sčítal chyby a nedoufal v žádné umístění. „Sobotní etapu jsem takticky moc nezvládl, přepálil jsem začátek, a tak trochu tím odrovnal svého psa, na konci pak došly síly a vůbec jsem po doběhu netušil, na jaké pozici jsme doběhli, až potom mi lidé psali zprávu, že jsme třetí. Nechtělo se mi tomu věřit, upřímně jsem celou noc moc nespal a vymýšlel taktiku na nedělní etapu. Ta však ihned po startu vzala za své, když mi pes odmítl běžet a my se hned propadli startovním polem. Naštěstí vzájemnou motivací jsme se pak konečně rozběhli a začala stíhací jízda, Kimík byl neskutečný a pádil jak o závod. V tu chvíli jsem přesně věděl, co jsem měl den předtím k obědu, doslova mě dotáhl na pokraji sil na vicemistra v republice. Krásně se potvrdilo, že canicross není jen běh se psem, ale hlavně také oboustranné souznění, kdy pes i páníček musí vědět, jak se ten druhý cítí, a vzájemně se podpořit. Jen tak se dá dosáhnout skvělého výsledku. Jsem na něj hrdý,“ uvedl šťastný Jan Danko, který se může pyšnit druhým místem.