V neděli dopoledne se konal v Plané na Tachovsku běžecký závod s charitativním podtextem. Premiérový ročník Plánské 11 měl přinést finanční pomoc tachovskému psímu útulku U Šmudliny. Proto byl závod určen nejen samotným běžcům, ale rovněž běžcům se psy, tzv. canicrossařům.

Od rána vytrvale pršelo a toto symbolické ´psí´ počasí vydrželo po celý den.

Snad právě proto nebyla účast tak hromadná, jak by si akce zasloužila a organizátoři přáli. Nakonec se na start canicrossové ´osmičky´ a hlavního závodu na trati dlouhé necelých 12 kilometrů postavilo celkem dvaašedesát startujících, z toho čtrnáct canicrossařů.

„Počasí prostě bylo, jaké bylo, nicméně ohlasy od většiny běžců byly kladné. Chválili zajímavou i když kopcovitou trať a prý rádi za rok přijedou zase,“ říká hlavní organizátor Jan Danko z organizace Rozběháme Tachovsko, která spolupracuje s Rozběháme Česko.cz.

Trať ´jedenáctky´ se nakonec trochu prodloužila. „Ano, bylo deštivo, tak jsme zázemí připravili o něco dál, přímo v areálu koupaliště, aby to měli lidé blíž k toaletám a sprchám. Tím se trať prodloužila asi o osm set metrů,“ vysvětluje Danko.

A jak vůbec myšlenka na akci s cílem pomoci útulku U Šmudliny vznikla?

„V začátcích šlo jen o rekreační běh s přáteli, ale časem už vzniklo sdružení a nápad na první závod na pomoc útulku, protože někteří sportovci běhali i se svými psy,“ prozrazuje.

Na start Plánské 11 se postavil také Martin Vrška z Plané. „Věděl jsem do čeho jdu. Trať jsem si jednou proběhl, ale na mě to bylo dost těžký, já takovéto tratě obyčejně neběhám. Taky to byla hrůza, klouzal jsem jak koza na ledě, jsme si tu říkali,“ směje se vítěz mužské kategorie do 49 let, který zaběhl čas 58 minut a 23 vteřin.

Na místě pořadatelé připravili také krátké tratě s úkoly pro děti Akce splnila účel a na konto Šmudliny nakonec poputuje přibližně deset tisíc korun.

Vítězové jednotlivých kategorií

Muži do 39 let (8 běžců): David Havlíček (Osmáci Tachov) 51:39 min.

Muži 40-49 let (9): Martin Vrška (Planá) 58:13 min.

Muži 50-59 let (5): Čeněk Filingr (BK FC Kadaň) 52:08 min.

Muži 60-69 let (1): Jaroslav Vlasák (AVL Stříbro) 1:05:59 hod.

Muži nad 70 let (1): Václav Šuka (SV Stříbro) 1:46:15 hod.

Ženy do 39 let (11): Pavla Stachová (SV Stříbro) 1:02:50 hod.

Ženy 40-49 let (8): Marcela Bačvářová (SV Stříbro) 1:08:58 hod.

Ženy nad 50 let (2): Martina Kobilová (AC Karlovy Vary) 1:19:24 hod.

Canicross muži (4): Michael Holík (Útulek V tahu) 35:30 min.

Canicross ženy (10): Ivana Babková (Adopce má smysl) 32:46 min.

Autor: Martina Sihelská a Robert Babor