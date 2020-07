Dohrávkou pátého kola mezi SKP Planá a stříbrskou Pískovnou 1977 skončila předprázdninová část Nohejbalového poháru Tachovska 2020. Sedmým a zároveň závěrečným kolem základní části bude soutěž pokračovat poslední prázdninový pátek 28. srpna.

Držitelem loňského poháru a obhájcem prvenství v Nohejbalovém poháru Tachovska je A-tým Slavoje Chodová Planá. | Foto: archiv

„Pokračování je naplánováno ve stejném formátu jako v minulém roce. Po základní části bude následovat play off na dva zápasy o postup do finále mezi družstvy umístěnými na 1.- 4. místě. To samé bude na programu skupiny play out také na dva zápasy mezi družstvy umístěnými po základním kole na 5.- 8. místě. Na podzim se pak bude hrát superfinále i zápas o třetí místo a ve stejný den i utkání o 5. a 7. místo,“ informuje jeden z hlavních organizátorů soutěže Miroslav Klauber.