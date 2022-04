„Já doufám, že si to někdo vezmi k srdci a teď už budou reprezentační srazy jenom v Plzni,“ jásala pak plzeňská rodačka Markéta Jeřábková, autorka osmi branek, a šibalsky mrkla na vedle stojícího trenéra Jana Bašného. „Mně to neříkej, o tom rozhodují jiní,“ kontroval kouč české reprezentace házenkářek.

Ta se do Plzně vrátila pod jeho vedením čtyřech letech, v březnu 2018 tady podlehla silnému Dánsku 21:26.

Teď ve středu večer zažila zaplněná městská hala zažila parádní představení a nutno říct, že i diváci k tomu svým dílem přispěli. „Atmosféra byla nádherná,“ pochvalovala si i Iveta Korešová, která se do reprezentace vrátila po dvou a půl letech a mateřské pauze.

„Byl to krásný zápas, co víc si přát. I když musím přiznat, že v závěru první půle už jsem se cítila jako by byl konec zápasu. Byla jsem na pokraji sil,“ usmívala se po skalpu Francouzek. Jak bývalo jejím zvykem opět táhla český tým, který už v poločase vedl 16:13.

Jak Korsičan Bašný vyzrál na olympijské vítězky z Francie

„Chvílemi jsem měla pocit, že si Francouzky mysleli, že se to vyhraje samo a byly překvapené, že to nešlo,“ vrátila se Korešová k prvními dějství a čekala, že favorizované soupeřky po přestávce zapnou. „Říkaly jsme si, že je trenér sprdne, bylo to i znát, hrály agresivněji. Ale my jsme se nenechaly vyvést z tempa a dovedly jsme zápas k vítězství,“ doplnila nejzkušenější česká hráčka, která k vítězství přispěla osmi brankami, pět jich bylo ze sedmiček, v nich měla stoprocentní bilanci.

Češky díky senzačnímu vítězství oživily svoje postupové naděje, výhra nad Francií je vrátila do hry o prosincové mistrovství Evropy. Ale je potřeba ji potvrdit už v neděli v Chorvatsku, které ve středu porazilo na neutrální půdě Ukrajinky.

„Myslím, že to bude ještě těžší zápas než s Francouzkami. Ale my budeme hrát na vítězství, rozhodovat může každý gól,“ připomněla Korešová domácí porážku o dvě branky 24:26.

„Potřebujeme tam potvrdit vítězství nad Francií, jinak by bylo v podstatě zbytečné,“ doplnil trenér Jan Bašný navzdory tomu, že skalp olympijských vítězek považuje za velmi cenný.

„Jsou to dva body navíc a hlavně to může jen pomoci psychice hráček,“ dodal 59letý reprezentační kouč.