/FOTOGALERIE, VIDEO/ Byl to parádní večer, který dost možná ještě někde pokračuje, se šťastným koncem pro futsalisty Interobalu Plzeň. Ti před domácím publikem vyhráli po penaltovém rozstřelu i třetí finálový zápas a podruhé v historii klubu se radovali z mistrovského titulu.

SK Interobal Plzeň, mistři ligové sezony 2022/2023. | Foto: Jindřich Schovanec

„Ve mně se teď odehrávají strašné emoce, je to šílené. Pro mě osobně znamená tenhle titul moc,“ neskrýval dojetí Michal Štrajt, asistent trenéra Marka Kopeckého, který se v pátek večer poprvé od ledna opět oblékl i do hráčského dresu. A v závěrečném rozstřelu sehrál důležitou roli, ve třetí sérii svoji penaltu bezpečně proměnil.

Zdroj: Youtube

„V lednu, když přišli oba Brazilci (Caio, Diece), už jsme nechtěl jít vůbec do zápasu. No vidíte, jsem tady a končím se slzami v očích, je to hodně emotivní chvilka. Teď už si troufnu říct, že to byl poslední kontakt s balonem v profesionálním futsale. Okolnosti tomu tak nahrály, ten příběh se napsal sám,“ doplnil Štrajt.

Sám přiznal, že před penaltou byl lehce nervózní, ale pak se uklidnil. „Říkal jsem si Miki, je to tvůj poslední kop kariéry. Ale abych byl upřímný, chtěl jsem to dát nártem pod víko a šlo to plackou doprostředka brány. Takže nějaké bobky tam asi byly,“ usmál se jinak asistent trenéra Marka Kopeckého a vysekl poklonu všem kolem futsalu v plzeňském Interobalu.

„Tým prokázal obrovskou sílu, celou sezonu jsme dominovali. Stříleli jsme hodně gólů a hráli jsme perfektní futsal. Máme v kabině vítězné tipy, zvládají klíčové okamžiky,“ pochvaloval si Štrajt. Na pozadí rozhovoru hrála znělka všech šampionů od skupiny Queen. Bylo dobojováno, plzeňský Interobal mohl začít slavit druhý titul v historii klubu.

Po vítězství 6:0 doma i 5:4 v odvetě, začal i třetí zápas lépe, v poločase vedl po brankách Slováka Ricka a Vnuka 2:0. Jenže Chrudim se nevzdala, nejprve vlastní brankou plzeňského Buchty snížila a tři minuty před koncem Pett vyrovnal a vynutil si prodloužení.

Michal Štrajt.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ani to nerozhodlo a tak přišel na řadu penaltový rozstřel. „Věřil jsem, že to Vahy zavře,“ pronesl po utkání Michal Seidler, pro něhož třetí finálový zápas skončil po zranění hned v první minutě. „Ewerton tam do mě nesmyslně strčil,“ popisoval Seidler, který se se svým odhadem nemýlil.

Plzeňský gólman Vahala zneškodnil první dvě chrudimské penalty (Ewerton, Pett) a pak už jen sledoval, jak spoluhráči proměňují. Po přesné trefě Tomáše Vnuka v páté sérii propukly mohutné oslavy. Interobal slaví podruhé v historii český titul a může se těšit na hvězdné soupeře v Lize mistrů.

Zdroj: Youtube

„Když jsem šel na penaltu, věděl jsem, že ji proměním a bude velká euforie,“ smál se Tomáš Vnuk, a protože nepije alkohol, tušil, že bude spoluhráče rozvážet. Sám pak v sobotu vyrazí do Německa, aby pomohl fotbalovému TSV Karpfham k záchraně Kreissligy v okrese Pasov.

Jeho parťáci slaví možná ještě teď. „První titul byl v době Covidu, kdy jsme nic nemohli. Teď si půjdeme někam sednout a určitě si něco dáme,“ smál se Michal Seidler, jemuž v Plzni končí smlouva. Až s čistou hlavou pak bude řešit co dál.

SK Interobal Plzeň - FK Chrudim 3:2 po penaltách

Poločas: 2:0. Konečný výsledek: 2:2. Pokutové kopy: 4:3. Branky a nahrávky: 13. Rick (Caio), 15. a rozhodující penalta Vnuk - 24. vlastní Buchta, 37. Pett (Slováček). Rozhodčí: Lasch - Černý. ŽK: Caio, Kozár - Slováček, Torres, Kubát. Diváci: 1500. Konečný stav série: 3:0. Sestava Plzně: Vahala (Němec) – Rešetár, Rick, Diece, Seidler, Caio, Křivánek, Holý, Kozár, Vnuk, Knobloch, Buchta, Štrajt. Trenér: Marek Kopecký. Sestava Chrudimi: Dudu (Gerčák, Špánik) – Koudelka, Pett, D. Drozd, Éverton, Radovanović, Slováček, Torres, Kubát, P. Drozd, Balog, Mareš. Trenér: Felipe Conde.

