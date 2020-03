Pod správou DDM Stříbro pracuje v Klad-rubech oddíl dětského minivolejbalu, který si říká OSR – Opravdu správní rošťáci.

Dvacet dětí se v neděli 1. března zúčastnilo kladrubského turnaje v minivolejbalu. | Foto: Monika Šavlová

„Děti se zde pozvolna seznamují s pravidly volejbalu, a ti co této hře propadnou, mají šanci se postupně připravovat na postup do vyšších kategorií. Navíc tento kroužek vštěpuje už těm nejmenším nejdůležitější pravidlo volejbalu, a to, že volejbal je především kolektivní hra. Hráči se nesmí hádat, musí spolu spolupracovat a kolektiv musí držet pospolu,“ prozrazuje hlavní motto OSR Monika Šavlová.