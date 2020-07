Prostě o cyklobiatlonu a konkrétně o úvodním podniku letošního seriálu MTB biatlon 2020, který se pod názvem Chospílský cyklotlon uskuteční v sobotu na okraji Postřekova v sousedním domažlickém okrese.

Seriál měl začínat 24. května závodem v Přešticích, ale doba koronavirová rozhodla o jeho zrušení. Natěšení cyklobiatlonisté si tak museli počkat až do nadcházejícího víkendu na postřekovskou akci, pořádanou místním Kondor bike teamem.

„Náš závod je vypsán pro čtrnáct kategorií od nejmenších kluků a holek až po veteránské borce a borkyně nad 45 let věku. Ti nejmenší do 11 let absolvují tři krátké okruhy a dvakrát si i zastřílí. Všichni ostatní s výjimkou dvou kategorií pojedou tři velké okruhy a také s dvěma zastávkami na střelnici. Pouze muži od 31 do 45 let si dají čtyři okruhy se dvěma střelbami a největší porci absolvují muži od 16 do 30 let se čtyřmi okruhy a třemi střelbami. První kategorie odstartuje v 11.30 hodin a po ní budou podle rozpisu startovat další. Vyhlášení výsledků máme naplánováno na 16. hodinu,“ sděluje nejdůležitější informace ředitel Chospílského cyklotlonu Bohumil Hrubý.

Zájemci bez rozdílu věku i pohlaví se stále ještě mohou online přihlásit na webu mtbbiatlon.cz/prihlaseni, prezentace proběhne v sobotu v místě startu závodu od 9.30 do 11 hodin a mezi 10. a 11. hodinou bude možné si vyzkoušet nástřel na střelnici.

Seriál MTB biatlon 2020 bude po postřekovském závodě pokračovat ještě pěti dalšími v Blovicích (16. srpna), Chrástu u Plzně (30. srpna), Hradčanech u Chlumčan (13. září), Skočicích u Přeštic (4. října) a ejpovickém kempu Diana (17. října).