V aktuálním ročníku nastoupí stejná osmička celků jako v tom loňském, takže nakonec Baník Stříbro i Slavoj Chodová Planá opět postavily po dvou týmech. „Nasazení do soutěže tak bude jednoduché, podle umístění v roce 2019, takže v pořadí Slavoj Chodová Planá, SKP Tachov, SKP Planá, Baník Stříbro „B“, Slavoj Chodová Planá „B“, Baník Stříbro junioři, Lokomotiva Mariánské Lázně a Pískovna 1977,“ prozrazuje šéf seriálu, stříbrský matador Miroslav Klauber.

„Nějakou dobu to vypadalo, že budeme muset změnit formát soutěže, abychom ji časově zvládli. Ale rozvolnění koronavirových omezení od tohoto týdne a další od 25. května, nám dovolilo zachovat stejný hrací systém jako v loňské sezoně i s prázdninovou pauzou. Znamená to, že družstva se utkají v základní jednokolové soutěži, poté bude následovat play-off na dva zápasy mezi družstvy umístěnými po základním kole na 1. až 4. místě o postup do finále a play-out na dva zápasy mezi družstvy umístěnými po základním kole na 5. až 8. místě. Na podzim se pak odehraje superfinále a ve stejný den i zápasy o konečné třetí, páté a sedmé místo,“ upřesňuje.

Přesné termíny jsou zatím známé pro základní část. Ta odstartuje úvodním kolem v pátek v 17.30 hodin zápasy Tachov – Mariánské Lázně, Planá – Stříbro junioři a Stříbro B – Chodová Planá B. O půl hodiny později zahájí mač i nohejbalisté áčka Chodové Plané proti Pískovně 1977. Další kola budou následovat vždy po týdnu až do 26. června. Na poslední sedmé kolo základní části si však budou muset všichni počkat přes dvouměsíční prázdninovou pauzu až do pátku 28. srpna.

Nadstavbovými koly a dalšími zápasy až do samotného finále bude pohár pokračovat v září. Konkrétní termíny budou ještě upřesněny, stejně jako okresních přeborů nohejbalových dvojic a trojic. Pravděpodobné však je konání ´dvojek´ na kurtech SKP Planá v sobotu 30. května a ´trojek´ v Mariánských Lázních o dva týdny později.