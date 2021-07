Rebelské období má za sebou. Už přesně ví, co chce a podřizuje tomu velkou část svého života. Osmadvacetiletý Václav Nedvěd z Kladrub u Stříbra patří v současné době do první padesátky nejlepších jezdců světa v extrémním enduru.

Václav Nedvěd v akci. | Foto: Monika Šavlová a archiv V. Nedvěda

Přiznává, že je to opravdu spousta dřiny, odříkání a bolesti. Možná i díky sníženému práhu bolesti se dokáže kousnout tam, kde by to jiní už dávno zabalili, a proto na své podmínky a možnosti dosahuje neobvykle dobrých výsledků.