Úplně nový běžecký závod pod názvem Tolarova pětka, se konal minulý čtvrtek večer ve Stříbře. Pětikilometrová trasa zahrnovala tři okruhy od zimního stadionu k betonové lávce v parku, zpět přes Svatováclavskou lávku, parkem pod garáže a ke stadionu.

Běh Tolarova pětka. | Foto: Martina Sihelská

Název se nese podle organizátora Vladimíra Tolara, který je jedním z nejstarších sportovců ve městě s úctyhodnou jednaosmdesátkou na krku. „Je to taková moje oblíbená trasa a běžím ji podle toho, jak se zrovna cítím, jedno kolečko, dvě, prostě, jak to jde. A tak jsem si říkal, že by se to mohlo líbit i druhým, tři okruhy dávají kulatých pět kilometrů, a to už je přece dobrá délka. Jsem rád, že na první ročník přišlo tolik účastníků,“ usmíval se Vladimír Tolar.