„Účast byla slušná na to, kolik se nám odhlásilo nemocných. Běželo 49 závodníků, rozdělených do pěti mužských kategorií a tří ženských. Další závod ze seriálu je plánován na neděli 10. dubna, to bude čtyřkilometrový Běh mravenčí stezkou v Tachově,“ uvedla Jana Hrubá, členka výboru Sdružení vytrvalců Stříbra.