Závodníci, kteří poběží později, mají mít vlastní čelovky s sebou. Kategorie jsou řazeny podle věku a pohlaví. Zápisné pro dospělé je 50 korun. Ostatní kategorie startují zdarma. Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav. Pokud budou v kategorii méně než tři závodníci, mohou být kategorie sloučeny.

Občerstvení bude zajištěno prodejním stánkem nebo bude k dispozici čaj.

Cenami pro nejlepší běžce 22. ročníku budou poháry a diplomy.

Harmonogram závodu

16.30 hodin Předškoláci I. 2018 a mladší 100 metrů, 16.40 Předškoláci II .2017–2015 200 m, 16.50 Nejmladší žákyně I. 2014 – 2012 400 m, 17.00 Nejmladší žáci I .2014 – 2012 400 m, 17.10 Nejmladší žákyně II. 2011 – 2010 400 m, 17.20 Nejmladší žáci II. 2011 – 2010 500 m, 17.30 Mladší žákyně 2009 – 2008 500 m, 17.40 Mladší žáci 2009 – 2008 500 m, 17.50 Starší žákyně 2007 – 2006 1000 m, 18.10 Starší žáci 2007 – 2006 1500 m, 18.30 Ženy do 39 let 3000 m, 18.30 Muži do 39 let 3000 m, 19.00 Veteráni – ženy od 40 let 3000 m, 19.00 Veteráni – muži od 40 let 3000 m.

Michaela Brůhová