Příměstské atletické tábory i pro ty, kdo nechodí na atletiku

autor externí

Vážení rodiče, i v letošním roce trenéři z atletiky TJ Baník Stříbro připravili pro vaše děti sportovní příměstský tábor. Tábor je určený pro děti ve věku 6-12 let a pro děti, které chodí i nechodí na atletiku. Turnusy jsou od 25. do 29. července a od 1. do 5. srpna 2022. Cena 1990 korun.

Příměstský sportovní tábor s atletickým zaměřením. | Foto: TJ Baník Stříbro

Letos se jedná již o 4. ročník a po loňském velkém zájmu je lehce navýšená kapacita, ale stále je omezená, proto neváhejte a přihlaste se co nejrychleji. Jako překvapení se letos děti pravděpodobně setkají i s účastníky mistrovství světa v atletice anebo také letošních zimních olympijských her v Pekingu. Zvou trenéři Veronika Matulková, Hana Vargová, Adam Matulka, Sára Holečková a naši pomocníci. Kontakty: 607 710 392 (pro červencový turnus) a 607 275 672 (pro srpnový turnus). Autor: Veronika Matulková