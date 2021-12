Závěrem soustředění byly tréninkové boje, kde se všichni snažili uplatnit to, co se během soustředění naučili. „Kluci nám dělali radost, s jakým nadšením do všeho šli a jak si dokázali akci užít. Povedlo se to a všichni, kteří se zúčastnili, odjížděli se skvělým pocitem a rostoucí touhou zápasit. Co víc si přát? Aby klukům nadšení zůstávalo a chuť zápasit pořád rostla,“ uvedl Kožíšek.