Kde trénujete?

Občas se domluvíme s trenérem a se zbytkem skupiny, takže jedeme do Stříbra nebo do Plzně. Většinu tréninků ale odběháme doma na okruhu kolem rybníka, kde je chodník.

S atletikou jste začal později. Je to důvod toho, že jste v žácích a v dorostu nezískal republikovou medaili?

V žácích jsem na to neměl, v dorostu jsem byl párkrát čtvrtý nebo pátý, protože jsem udělal taktické chyby nebo jsem neměl štěstí.

První medaili, stříbrnou, jste získal loni v běhu na 10 000 metrů. Na dubnovém mistrovství ČR v Holešově jste se dočkal zlaté na stejné trati.

Mám velkou radost. Doufali jsme, že by mohla vyjít zlatá medaile. Na mistrovství republiky jsem jel s tím, že poběžím na čas, který mně trenér řekne.

Závod jste vyhrál o dvě minuty. Překvapilo Vás to?

Náskok mě překvapil, ale nevěnoval jsem mu pozornost. Spíš mě zajímalo, jestli jsem splnil čas, na který jsme se s trenérem dohodli. Což nevyšlo, protože už jsem neměl sílu zrychlit. Myslím si, že mohu být spokojený, protože jsem zaběhl osobák.

Na halovém MČR 2024 jste získal stříbro na trati 3000 metrů. Jak hodnotíte necelý první půlrok?

Rozhodně úspěšně. Je to můj asi nejúspěšnější půlrok a jsem za něj rád. Doufám, že takhle bude pokračovat celá sezona.

Takže cílíte i na medaili z venkovního šampionátu?

Byl bych rád, pokud by se to povedlo. Chci se soustředit na to, abych na mistrovství republiky neudělal ostudu, ale nemohu říct s jistotou, že se povede medaile.

Budete nadále kombinovat tři a deset kilometrů?

Na tuto sezonu jsme se s trenérem domlouvali, že bychom na mistrovství ČR zkusili pětku a 1500 metrů. Během sezony si zkusíme trojku nebo osmistovku, aby to bylo různorodé.

