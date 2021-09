Psal se přelom červnaa července, kdy tenisová veřejnost poprvé spatřila na kurtu mladičkou a věčně rozesmátou holčinu s kanadskými kořeny. Kdekdo se užasle ptal: kdo je Emma Raducanuová? Tehdy hráčka čtvrté stovky světového žebříčku dostala zázračně divokou kartu rovnou do hlavní soutěže Wimbledonu.

A šokovala. Na svém úplně prvním velkém turnaji v rámci okruhu WTA prošla až do osmifinále. Vyřadila dokonce českou lvici Markétu Vondroušovou. Stadiony v All England Clubu žasly a obecenstvo hlasitě oslavovalo Raducanuovou jako nový objev britského tenisu.

Studovala matematiku

Vždyť ještě pár měsíců zpátky tato dcera rumunského otce a čínské matky jezdila pouze po turnajích známých jako ITF či challenger. Ke světové špičce měla hodně daleko. Vlastně o ní ani nepřemýšlela. Na gymnáziu totiž vystudovala specializaci ekonomiky a matematiky a tenis brala jen jako příjemný koníček. A to odmalička. Když se ve dvou letech stěhovala z kanadského Toronta do Londýna, rodiče přemýšleli, do jakého sportu malou Emmu přihlásí.

Zdroj: Youtube

Zvítězil tenis. V nedaleké Bromleyho akademii si tak malá usměvavá holčička začala poprvé pinkat s míčkem o zeď. Jenže jak šel čas, pojilo Raducanuovou s raketou stále silnější pouto. To dokázala přerušit až koronavirová pandemie, která ji na šestnáct měsíců vyřadila ze zápasového tempa. Až v červnu tak poprvé okusila prostředí turnajů WTA. A její příběh začal nabírat na obrátkách.

Kvalifikace ji rozehřála

„Kde se ta holka vzala? Hraje naprosto skvěle! Na svůj věk má něco speciálního, přesně to, co výjimečná tenistka potřebuje,“ glosoval po wimbledonském turnaji bývalý skvělý švédský tenista Mats Wilander. Jenže tehdy málokdo tušil, že se jednalo pouze o skromný předkrm. Raducanuová se totiž díky lepšímu postavení v žebříčku dostala i na americký grandslam.

Jenže tady už „doma“ nebyla. A proto musela ze 150. místa putovat do kvalifikace. Žádný problém. „Alespoň se rozpinkám,“ jako by si řekla. Z kurtu pak postupně smetla jednu hráčku za druhou a pavoukem turnaje procházela bez větších ztrát. Co zápas, to přepis historie. A rázem se osmnáctiletá kometa Raducanuová ocitla ve finále US Open.

To samozřejmě ovládla taky, porazila 6:4 a 6:3 Kanaďanku Leylah Fernandezovou. „Od začátku kvalifikace až do finále jsem se tu cítila jako doma. Děkuji všem za podporu, tahle jízda nekončí,“ řekla slzící Raducanuová během závěrečného ceremoniálu.

Odměna? Přes padesát milionů

Ne, opravdu se nejedná o žádnou utopii ani sci-fi, byť pohádkový příběh mladičké Britky působí místy opravdu neuvěřitelně. Kromě slávy si samozřejmě přišla i na velice slušnou finanční odměnu. Suma sumárum, na konto britské dívky přistane přes 53 milionů korun. Nutno dodat, že zcela po zásluze. Vyhrát totiž celý grandslam bez ztráty jediného setu?

Klobouk dolů. Naposledy se něco podobného povedlo ruské mašině Marii Šarapovové, která v roce 2004 ovládla Wimbledon již v sedmnácti letech. Jenže ona nemusela projít náročnou kvalifikací. Emma Raducanuová je zkrátka absolutním světovým unikátem. Se vším všudy.