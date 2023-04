Druhý podnik mistrovství ČR v automobilových soutěží, tradiční, už 57. ročník Rallye Šumava Klatovy, jehož součástí bude i letos 31. ročník Historic Vltava Rallye, se pojede v závěru týdne (21. až 23. dubna) na silnicích v okolí Klatov. „Pro fanoušky bude u tratí rychlostních zkoušek nachystáno devatenáct atraktivních diváckých míst,“ uvedl Karel Špaček z tiskového střediska rallye.

Jan Kopecký, úřadující český šampion, bude obhajovat na 57. ročníku Rallye Šumava Klatovy loňské prvenství (na snímku). Ale letos pojede se zbrusu novou Škodou Fabia RS Rally2. | Foto: Rallyservice.cz

Mezi českou elitou bude na startu mezi 79 přihlášenými posádkami kompletní česká špička včetně obhájce titulu Jana Kopeckého (Škoda Fabia RS Rally2), korunního prince Filipa Mareše (Škoda Fabia Rally2 Evo) a samozřejmě také posádky plzeňského EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel (Ford Focus WRC), která na úvod sezony vyhrála Kowax Valašskou rallye.

„Je tedy zřejmé, že se může opakovat loňská epická bitva plzeňského Václava Pecha s exmistrem Evropy i světa Janem Kopeckým, který bude mít k dispozici zbrusu novou Škodu Fabia RS Rally2,“ připomněl Karel Špaček loňský ročník, v němž se z prvenství nakonec radoval Kopecký.

Také proto, že Pecha v samém závěru z boje vyřadila technika, po jeho odstoupení vybojoval stříbro mladičký Dominik Stříteský. „I on je letos přihlášen,“ upozornil Špaček. Na startu tradiční klatovské rallye bude i další z nadějných mladíků Adam Březík. Oba jedou se Škodou Fabií R5.

Ve startovní listině najdete ale řadu dalších zajímavých jmen. Zapomenout nelze na bývalého pilota F1 Tomáše Engeho, který se nečekaně zapsal mezi soudobé vozy s novinkou v podobě Toyoty Yaris GR. Jet by měl i účastník letošní dakarské rallye Karel Trněný z Meclova na Domažlicku, který pro tentokrát přesedlá ze speciálu Ford F-150 EVO na fiestu.

56. Rallye Šumava Klatovy.Zdroj: Jindřich Schovanec

Při Historic Vltava rallye zařazené do seriálu mistrovství Evropy lze minimálně šestici posádek považovat za žhavé kandidáty vítězství.

Prvenství z posledních dvou ročníků se pokusí uhájit Ital Andrea ´Zippo´ Zivian (Audi Quattro), naopak svou smůlu by rádi prorazili Rakušan Karl Wagner (Porsche 911) či Fin Ville Silvasti (Lancia Rally 037). Navázat na své vítězství z ročníku 2019 se pokusí italský jezdec Luigi Battistoli (Lancia Delta HF Integrale), to premiant ročníků 2012, 2013 a 2016 Nor Valter Christian Jensen bude startovat s trochu slabším Fordem Escort RS1800. Premiéru zažil v Klatovech loni dravý Maďar Tibor Ěrdi (Ford Sierra SR Cosworth).

„Také domácích historických vozů je velmi pestrá škála. Asi největší radost nám udělala přihláška bývalého evropského šampióna Miroslava Janoty, jenž představí silný Opel Ascona 400,“ doplnil Karel Špaček.

