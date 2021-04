Rallye Šumava se blíží. Bude bez diváků

O půlnoci vypršel termín pro přihlášky do letošního 29. ročníku Historic Vltava Rallye a 55. ročníku Rallye Šumava Klatovy a to je důkaz, že se populární podnik nezadržitelně blíží. Letos se pojede v netradičním květnovém termínu (7.-9. 5.), ale hlavně bez diváků, kteří nemohou stát u trati, ani přijít do servisní zóny.

Krásné scenérie nabídne i letošní ročník populární šumavské rallye, i když se pojede bez diváků. Na tratě v okolí Klatov se opět vydají soudobé speciály i historické vozy. | Foto: Vladislav Maschl

„Moc nás to mrzí, nicméně pokud příznivci rallysportu chtějí pomoci této disciplíně i nám při pořádání příštích ročníků, podaří se jim to tentokrát nejlépe tím, že zůstanou doma a budou naše klání sledovat na dálku," apeluje na všechny příznivce rallye předseda organizačního výboru Jan Petrů. V závodě soudobých speciálů evidují pořadatelé kolem 70 posádek, včetně úřadujícího šampiona Václava Pecha, který nedokončil první podnik sezony a bude jistě chtít na domácí trati prohnat Jana Kopeckého, vítěze z Valašského Meziříčí. Neměl by chybět nikdo z české špičky, přijedou i závodníci ze Švédska, Slovenska a Německa, třeba kníže Albert Thurn und Taxis. Účastníci závodu historických vozů Historic Vltava Rallye, který je zařazen do seriálu mistrovství Evropy, mají s ohledem na komplikovanější systém přihlašování kvůli pandemii koronaviru ještě dva dny k dobru. Páteční etapa bude vyčleněna závodům historiků, v sobotu se pak budou na trati prohánět obě kategorie a nedělní finále bude věnováno soudobým vozům.