Nejen z hlediska naplánovaného kalendáře podzimních závodů, ale, co je horší, v krátkém sledu i dvě těžká zranění přímo na trati, jedno bohužel se smrtelným vyústěním. To je současnost krásného motokrosového areálu Terén Sv. Petra na okraji Stříbra.

„Taková je realita. Podle mne se měla celá letošní sezona zrušit, jako je tomu třeba v Německu, kde se k tomu ADAC z rozumných důvodů odhodlal. Nic se tam oficiálně nejede a začne se až opět od té nové. U nás se něco plánuje, něco odsouvá, něco ruší, něco málo uskuteční. Závodníci ani nemají natrénováno, kolik by chtěli a potřebovali. Je to tím koronavirem doslova zpackaná sezona,“ nenasazuje si růžové brýle předseda stříbrského automotoklubu, pod který motokrosový areál patří, Miroslav Vraný.

Zdroj: Foto: AMK Stříbro.

Čerstvou změnou je i odvolání závodů Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu, které se mělo uskutečnit ve Stříbře první víkend v září. Neuskuteční. „Zrušili jsme to, protože nakonec vyvstaly neshody s promotérem šampionátu kvůli termínu. Navržené změny jsme nemohli akceptovat a o prázdninách to pořádat nechceme. Silničáři plánují opravu asfaltového koberce na silnici přes kterou vede trať a na zkráceném okruhu jen pod silnicí to odjet nemůžeme. Zvlášť když se v okolních státech nic nepořádá a sem by přijela opravdu závodnická špička z Německa, Rakouska a dalších států, tak náš závod bez hlavního lákadla, kterým je skok ´Stříbrská bestie´ přes silnici, by určitě nebylo ono,“ vysvětluje Vraný. V původně plánovaném stříbrském termínu se tak podnik MMČR pojede v Pacově.

V podzimním termínovém kalendáři zatím v kolonce Pořadatel AMK Stříbro nadále figuruje 27. září Západočeský a Středočeský krajský přebor. Vydrží tam?

Nejstarší český motokrosový areál však potkala i nepřízeň osudu v jiné oblasti. Během tří týdnů se tam při tréninku staly dvě vážné nehody. První z nich 21. června bohužel zaplatil zkušený třiašedesátiletý jezdec z Bezdružicka životem, ta druhá tuto neděli skončila těžkým zraněním mladého plzeňského motokrosaře, kterého záchranářský vrtulník musel odtransportovat do fakultní nemocnice v Plzni. „Je to smutné. Oba tuto trať dobře znali. Ale stačí vteřina a může se stát cokoliv. To neplatí jen pro motokros, stává se to i ve fotbale, hokeji či jiných sportech,“ věcně, i když s postřehnutelným smutkem v hlase, konstatuje šéf stříbrského automotoklubu.

Nicméně Terén Svatého Petra teď neprožívá povedené období. Stejně jako motokros obecně. Vždyť před týdnem další známý jezdec, v tomto případě čtyřiatřicetiletý ostřílený závodník z Blížejova v sousedním domažlickém okrese, skončil s vážným zraněním také ve vrtulníku Letecké záchranné služby a následně na Emergency v nemocnici. Příčinou byl adrenalinový nápad přeskočit na terénní motorce za plného provozu frekventovanou silnici do sousedního Německa pár set metrů za Horšovským Týnem.

To pochopitelně s koronavirem ovlivněnou sezonou nemá nic společného. Ale bylo by načase, aby opět motokros přinášel jen potěšení a zábavu jezdcům, organizátorům i tisícům diváků a fanoušků. Samozřejmě i ve Stříbře!