Přestože již před několika dny vláda zmírnila opatření proti šíření koronaviru Covid-19 povolením otevření sportovišť pro individuální využití, týkalo se to pouze těch venkovních.

Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí na tachovském zimním stadionu. | Foto: HC Tachov

Vnitřní sportoviště zatím mají smůlu a stále zejí prázdnotou. Neznamená to však, že se v nich celou dobu vůbec nic nedělo a neděje. Jejich správci musejí zabezpečovat všechny nutné průběžné činnosti a postarat se o to, aby se mohl opětovný provoz zahájit co nejplynuleji. Někde také využili dřívější konec sezony a objekty bez standardního provozu k opravám či rekonstrukcím.