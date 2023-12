Je jedním ze zádrhelů remíza s předposledními Rokycany B (4:4)?

To je velký zádrhel. To jste mi neměl ani připomínat (úsměv). Týden předtím jsme prohráli s Domažlicemi B. Proti Rokycanům bylo špatně úplně všechno. Béčko Rokycan sice přijelo posílené o hráče A týmu, ale i přesto jsme je měli přejet.

Nehrálo roli i podcenění soupeře?

Je to určitě možné. Možná i z mé strany, protože si dáváme předzápasové cíle, které píšu na tabuli. S ohledem na výsledky Rokycan B v předchozích kolech jsem stanovil cíl vyhrát o třináct branek, ale to se nepovedlo. V poslední době jsme měli problémy s týmovostí, a proto jsme měli sezení a pak jsme zvládli těžké utkání s Klatovy B. Tak snad už to bude všechno v pohodě.

Týmovost ve smyslu, že hráči hráli na sebe?

Spíš chyběl bojovný duch, který jsme měli minulou sezonu, kdy jsem o kousek nepostoupili výš. Tehdy to na střídačce žilo, ale to tuto sezonu opadlo. Proto jsme se snažili s kolegou to nakopnout. Doufám, že se to povedlo.

Jaký zápas byl nejpovedenější?

Asi ten první se Slavií Plzeň C (10:4), proti níž jsme hráli nejlépe. Následně jsme porazili SVKI Plzeň 22:3, ale to byl špatný soupeř. Výborné byly i pohárové zápasy, v nichž jsme hráli vyrovnaně s divizními kluby.

Budou v zimě pohyby v kádru?

Ne. Přišli čtyři noví kluci z dorostu, ti se zabydlují v A týmu. Od příští sezony počítáme s dalšími pěti lidmi z dorostu.

