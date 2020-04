Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně o oblastním přeboru mládeže ve stolním tenisu.

Dobová popiska: Velkým úspěchem skončily pro mladé stolní tenisty Borudva turnaje, jejichž dějištěm byla o víkendu borská sokolovna. Barvy domácích hájil v sobotu v kategorii starších žáků Pavel Hyttner a Aleš Totzauer (zleva). Ve čtyřhře se jim sice příl | Foto: archiv Tachovského deníku/Jan Vydra

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se také do 20. dubna, ale roku 2000. Je vám tedy přesně o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší informace o úspěšném tažení domácích talentů na dvoudenní akci v borské tělocvičně: