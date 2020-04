Velikonoční desítka ve Stříbře patří neodmyslitelně k dubnovým veřejným běhům v tachovském okrese v současnosti stejně jako před několika dekádami.

Dobová popiska: Již na startu se vedle sebe seřadili běžci, kteří nakonec stanuli na stupních vítězů. Vlastimil Šroubek (č. 76) skončil druhý v kategorii mužů, Michal Landiga (65) vyhrál mezi mladšími veterány a Karel Ganaj (81) triumfoval v kategorii nad | Foto: archiv Tachovského deníku(P. Maříková.

Až letos ji po dlouhé době nemohli organizátoři uspořádat kvůli koronavirové pandemii. Pojďte si tedy s námi alespoň zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma desetiletími na okresní sportovní straně o patnáctém ročníku tohoto populárního závodu. Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se také do 26. dubna, ale roku 2000. Je vám tedy přesně o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší článek o Velikonoční desítce: