To byly časy, když ještě po trávníku běhaly fotbalistky Slavoje Chodová Planá… Pojďte si tedy s námi alespoň zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma desetiletími na okresní sportovní straně o jejich účinkování v tehdejší nižší republikové soutěži.

Dobová popiska: Fotbalistky Slavoje Chodová Planá se poprvé na jaře představily doma.Ve smolném utkání podlehly Měčínu 0:1. Branku soupeře se nepodařilo pokořit ani Veronice Regulové. | Foto: archiv Tachovského deníku/Aleš Tolar.

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se také do 27. dubna, ale roku 2000. Je vám tedy přesně o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší článek o prvním jarním domácím utkání chovoplánských hráček: