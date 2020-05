Nejen klasické sportovní kluby soutěží v nejpopulárnější míčové hře planety. Od té doby, co fotbal zapustil pevně kořeny i v českém prostředí, konají se různé turnaje a soutěže i podnikových či školních oddílů. A také třeba týmových reprezentantů dětských domovů a výchovných zařízení.

Dobová popiska: Družstvo Dětského domova Tachov získalo nedávno na Mezinárodním turnaji Dětských domovů v halové kopané v Plzni pěkné třetí místo. Bronzový tým tvořili (nahoře zleva) Tomáš Zaprihač, Ondřej Koky a Antonín Fišer. Dole zleva stojí ředitel Zd | Foto: archiv DD

Stejně jako přesně před dvěma desetiletími na mezinárodním klání v Plzni, kde na medaili dosáhli fotbalisté jednoho z ´děcáků´ na našem okrese. Pojďte si tedy s námi zavzpomínat, co napsal Tachovský deník na okresní sportovní straně o úspěšném účinkování mladíků v kopačkách z Dětského domova Tachov. Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do přelomu dubna a května roku 2000. Je vám tedy o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší článek ´Dětský domov přivezl bronz´.