Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně. Například o domácí premiéře nováčka nohejbalového druhé ligy SKPP Zelené údolí Planá.

Dobová popiska: Pavel Oktábec (vpravo) se stal na poslední chvíli posilou druholigového SKPP ZÚ Planá. Svůj návrat na nohejbalové kurty oslavil spolu se svými spoluhráči výhrou 6:0 nad Kombinátem Vřesová. | Foto: archiv Tachovského deníku/Aleš Tolar.

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do začátku května roku 2000. Je vám tedy o dvacet let méně a plánští borci mají za sebou první utkání ve vyšší soutěži. Okresní tištěné periodikum po nečekaně úspěšném výsledku na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přineslo ohlédnutí za zápasem pod názvem Premiéra se vydařila.