Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně. Například o úspěšné účasti tachovských kulturistů na tehdejším domácím šampionátu západních, jižních a středních Čech.

Dobová popiska: Robert Szyrma (vlevo) ze Slavoje Tachov slavil úspěch při Mistrovství západních, jižních a středních Čech v kulturistice. V kategorii do 90 kilogramů získal první místo před Martinem Matouškem z Plzně (vpravo). | Foto: archiv Tachovského deníku/František Hlas.

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do začátku května roku 2000. Je vám tedy o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší ohlédnutí za medailovým vystoupením dvou svalovců pod názvem Borci Slavoje postupují dál.