Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně. Například o atletice.

Dobová popiska: Mezi mladšími žáky kraloval Michal Kvasnička ze Slavoje Tachov. Cenu mu předal jeden z organizátorů Jaroslav Kotek. | Foto: archiv Tachovského deníku/Jan Vydra.

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do 12. dubna roku 2000. Je vám tedy přesně o dvacet let méně a právě se koná okresní přebor v přespolním běhu. Okresní tištěné periodikum o něm na tehdy ještě standardně pouze černobílé stránce přineslo článek: