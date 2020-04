Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně. Například o stolním tenisu.

V současné době působí stolní tenisté Sokola Bor ve druhé lize. S oporou Romanem Belopotočanem (na snímku) stále v týmu hrají i Pavel Pour a Roman Dráždil. | Foto: ST Euromaster Kolín.

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do 13. dubna roku 2000. Je vám tedy přesně o dvacet let méně a právě se radují borští pingpongáři, kteří se na poslední chvíli zachránili v nejvyšší oblastní soutěži. Okresní tištěné periodikum o tom na tehdy ještě standardně pouze černobílé stránce přineslo článek a navíc referovalo i o úspěchu tachovského stolního tenisty Jaroslava Hrčky v podobě postupu do finále západočeského poháru jednotlivců: