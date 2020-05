Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně.

Závodníci FUN B Tachov na horských kolech patřili na přelomu století k české špičce. Foto z roku 2001. | Foto: archiv FUN B Tachov

Například o cyklistických borcích v dresu tachovského týmu Fun B v adrenalinové disciplíně sjezdu na horských kolech. Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do května roku 2000. Je vám tedy o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší ohlédnutí za vítězstvím jednoho z týmových jezdců ve skvěle obsazeném mezinárodním pohárovém závodě na Moravě pod názvem Šimák byl nejrychlejší.