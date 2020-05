Na svém kontě má pořádnou sbírku českých mistrovských titulů v obou zmíněných disciplínách, ale velké úspěchy sklízí v poslední době i v královské silniční cyklistice. Vloni po triumfu v portugalské Algarve vyhrál i velice prestižní klasiku Omloop Het Nieuwsblad v Nizozemí, ve své nejúspěšnější sezoně 2015 zvítězil ve Strade Bianche, dojel druhý v Paris – Roubaix a vyhrál etapu na ikonické Tour de France. To je jen velmi zkomprimovaná vizitka Zdeňka Štybara!

Ve svých čtrnácti letech o podobných úspěších zatím pouze snil. Jak se mu tehdy dařilo? Tak si pojďte s námi zavzpomínat, co například napsal Tachovský deník přesně před dvěma dekádami na okresní sportovní straně o jeho vystoupení na Závodu míru mládeže. Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do 15. května roku 2000. Je vám tedy o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší ohlédnutí za výkonem mladé stříbrské cyklistické naděje v ´mírovém´ pelotonu.

Štybar se v konkurenci neztratil

Cyklistika / Mladý jezdec ze Stříbra sbíral zkušenosti při Závodu míru

Jevíčko – Mladý závodník Zdeněk Štybar sbíral zkušenosti na Závodu míru mládeže v cyklistice, který se o víkendu konal v okolí Jevíčka. V konkurenci téměř sto sedmdesáti jezdců se neztratil a skončil čtyřicátý.

Umístění Zdeňka však mohlo být mnohem lepší. Po dvou etapách a jednom kritériu byl na jedenadvacáté příčce. Závěrečná časovka mu ale příliš nevyšla. Skončil na 58. místě a v celkovém pořadí si pohoršil. Přesto lze čtyřicátou příčku považovat za velký úspěch, protože to byl první závod tohoto druhu, který mladý jezdec absolvoval.