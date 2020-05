Jen tak sami od sebe určitě ne… Na místní střelnici se totiž přesně před dvaceti lety konala soutěž ve střelbě na skeet. Tak si pojďte s námi zavzpomínat, co o ní napsal Tachovský deník na okresní sportovní straně.

Dobová popiska: V sobotu se na střelnici v Lomu u Tachova uskutečnily závody ve střelbě na skeetu. Své umění si mezi více než třicítkou závodníků vyzkoušel i Pavel Nečas z Tachova. | Foto: Foto: archiv Tachovského deníku/Jan Vydra.

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do 21. května roku 2000. Je vám tedy o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší ohlédnutí za padajícími holuby. Pardon, za sestřelenými!